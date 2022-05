Maignan: «La cosa bella è che con Pioli si può dialogare». Le parole del portiere rossonero

Mike Maignan ha parlato del suo rapporto al Milan con Stefano Pioli ai microfoni del La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del portiere rossonero:

«All’inizio lo facevo per necessità, perché quel che mi veniva chiesto a Lilla da Galtier era diverso. Tatticamente in Francia si ragionava più sulla zona. In Italia invece c’è più gioco sull’uomo. Con il mister parlo per gestire al meglio certe situazioni. Lui mi dà molti consigli dal punto di vista tattico, e a volte gli propongo spunti e alternative. La cosa bella è che con Pioli si può dialogare»