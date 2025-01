Maignan a DAZN: «Quando non vinciamo non possiamo essere felici. Ho sentito questo fastidio»

Condividi via email

Maignan nel post partita di Juventus Milan ha commentato la gara dell’Allianz Stadium ai microfoni di DAZN

Nel post partita di Juventus–Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Mike Maignan. Queste le parole del portiere rossonero:

NON MOLLARE – «Fino a che il campionato si gioca non è finito, non dobbiamo mollare, dobbiamo andare avanti e capire cosa è andato male oggi»

LA RABBIA – «Hanno vinto più duelli, anche noi potevamo segnare, ma loro hanno avuto più fiducia sbloccando la gara. Ero arrabbiato, quando non vinciamo non possiamo essere felici»

IL PROBLEMA FISICO – «Ho sentito un piccolo problema all’adduttore, ma non era niente di grave quindi non volevo lasciare i compagni»