Maignan Champions, solo Dida come te. Il dato del portiere

Mike Maignan è l’unico portiere del Milan ad aver parato un calcio di rigore nella moderna Champions League assieme a Dida

Il Milan ha perso all’esordio in Champions League contro il Liverpool. Alla prima ad Anfield nella storia rossonera, Mike Maignan ha parato un calcio di rigore a Mohamed Salah. Il francese è il secondo portiere ha parare un penalty nella massima competizione europea per club da quando non si chiama più Coppa dei Campioni.

In precedenza a riuscire in tale compito, come sottolinea il Corriere dello Sport, fu Dida che parò un tiro dal dischetto a Xabi Alonso. La squadra avversaria? Ovviamente il Liverpool.

Mike Maignan ha così ampiamente scacciato l’ombra ingombrante di Gianluigi Donnarumma, cosa a cui momentaneamente non è riuscita a Wojciech Szczesny, dopo le voci di mercato che volevano l’ex rossonero, poi passato al PSG, in bianconero.