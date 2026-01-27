Maignan e non solo, Allegri decisivo per un altro rinnovo? Incontri in programma in casa Milan

Maignan vicino al rinnovo anche grazie ad Allegri, il mister potrebbe essere decisivo anche per un’altra firma

Il calciomercato in casa Milan non si muove solo lungo le direttrici dei nuovi acquisti, ma si focalizza con decisione sulla protezione dei propri asset principali. Al centro del villaggio rossonero c’è ora Ruben Loftus-Cheek, il gigante del centrocampo inglese che ha saputo conquistare San Siro a suon di progressioni fisiche e inserimenti nell’area avversaria. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’ex Chelsea: l’entourage del calciatore è atteso a Milano per definire i dettagli di un rinnovo che sembra ormai imminente.

Il vertice a Milano e l’ombra di Allegri

L’arrivo degli agenti in città non è solo un atto formale, ma il coronamento di un corteggiamento tecnico iniziato mesi fa. In questa operazione diplomatica e sportiva, la figura di Massimiliano Allegri è emersa come l’elemento catalizzatore. Il tecnico livornese, noto per la sua capacità di esaltare le caratteristiche fisiche dei suoi centrocampisti (basti pensare al lavoro svolto in passato con profili simili), ha messo Loftus-Cheek al centro del suo progetto tattico.

È proprio la fiducia incondizionata del mister toscano ad aver convinto il calciatore che la sponda rossonera dei Navigli sia il posto migliore per proseguire la carriera. Allegri ha saputo cucire addosso al britannico un ruolo da “incursore moderno”, capace di rompere gli equilibri tra le linee e di garantire quella fisicità necessaria per competere ad alti livelli sia in Italia che in Europa.

Un pilastro per il Diavolo del futuro

Per il Milan, blindare il centrocampista classe ’96 significa dare continuità a un reparto che necessita di certezze. Il Diavolo vuole evitare i pericoli derivanti dalle sirene della Premier League, club che hanno sempre guardato con interesse alla potenza atletica di Ruben. Se la firma sul nuovo contratto dovesse arrivare, il merito andrebbe spartito equamente tra la lungimiranza della dirigenza e la gestione umana di Allegri, capace di motivare il giocatore e renderlo un leader tecnico dei rossoneri.

La tifoseria del Milan attende ora solo la fumata bianca. Con un Loftus-Cheek sempre più integrato e sotto l’ala protettrice di un allenatore che sa come vincere, il futuro del centrocampo milanista sembra essere in ottime mani.