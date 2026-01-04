Maglia Milan, spoiler sulla nuova divisa 2026/27: un ritorno al passato per il club. Segui ultimissime

Nonostante la stagione calcistica 2025-2026 sia ancora nel pieno del suo svolgimento, l’attenzione dei tifosi del Milan è già proiettata verso il futuro. Mentre la squadra lotta su ogni pallone per onorare la gloriosa storia del club meneghino, nel web iniziano a trapelare i primi dettagli su quella che sarà la nuova prima maglia dei rossoneri per l’annata 2026-2027.

Spoiler Kit: Il richiamo allo Scudetto del Centenario

Secondo quanto riportato dal portale specializzato footyheadlines.com, vera autorità in materia di kit sportivi, la prossima divisa del Diavolo segnerà un netto ritorno alla tradizione. Le indiscrezioni parlano infatti di una maglia rossonera caratterizzata da strisce larghe, abbandonando design troppo sperimentali per abbracciare un look iconico. L’ispirazione principale sarebbe la storica casacca della stagione 1998-1999, quella che culminò con l’inaspettato e leggendario Scudetto di Alberto Zaccheroni nell’anno del centenario del club.

Il nuovo corso firmato Allegri e Tare

Questa scelta stilistica sembra sposarsi perfettamente con il nuovo clima di restaurazione e concretezza che si respira a Milanello. Al comando della squadra troviamo infatti Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di ottenere risultati solidi, tornato sulla panchina del club di Via Aldo Rossi per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Dietro la scrivania, a dirigere le operazioni di mercato e la costruzione della rosa, c’è invece Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, dirigente albanese dal profilo internazionale e grande conoscitore di talenti, è già al lavoro per individuare i profili giusti da inserire in organico. L’idea di una maglia che richiami i trionfi passati potrebbe essere il simbolo ideale per il progetto tecnico di Tare e Allegri, volto a coniugare il prestigio storico dei rossoneri con una nuova era di successi.

I protagonisti pronti a indossarla

Immaginare campioni come Rafael Leao, l’esterno d’attacco portoghese dalla classe cristallina e velocità bruciante, o il solido portiere francese Mike Maignan, leader carismatico della difesa, con una divisa a strisce larghe, sta già facendo sognare i sostenitori del Diavolo. Il ritorno al “vintage” è un trend sempre più apprezzato, e il riferimento alla stagione 98-99 evoca ricordi indelebili per il popolo milanista.

In attesa di conferme ufficiali, la nuova maglia del Milan si preannuncia come un omaggio alla storia, pronta a essere indossata sotto la guida sapiente di Massimiliano Allegri e con la supervisione strategica di Igli Tare.