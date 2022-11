Maria Macrì, ex calciatrice e allenatrice, ha detto la sua in un’ intervista a TCF sulla lotta scudetto in Serie A femminile

Maria Macrì, ex calciatrice e allenatrice, ha detto la sua in un’ intervista a TCF sulla lotta scudetto in Serie A femminile:

«Le mie favorite per il titolo? Sicuramente Juventus e Roma. Dietro vedo l’Inter. Non credo invece al Milan»