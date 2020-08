Lutto Milan: è morto Sergio Tenente, campione con Nereo Rocco

Il Milan commemora la scomparsa di Sergio Tenente, centrocampista facente parte della rosa campione d’Italia 1961/62 con Nereo Rocco in panchina.

Triestino esattamente come Rocco e come Cesare Maldini, si è spento all’età di 80 anni; il tweet del Milan in ricordo di quello che magari non sarà stato un protagonista assoluto di quegli anni ma ugualmente ha preso parte ad un successo molto importante per i colori rossoneri.

È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d’Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l’abbraccio di tutto l’#ACMilan

Our deepest condolences go out to the family of Sergio Tenente, one-time Rossonero and part of the 1961/62 Scudetto squad, who passed at the age of 80 pic.twitter.com/gv3nsMTPFh

— AC Milan (@acmilan) August 2, 2020