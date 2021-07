Lukaku torna a Milano: i suoi obbiettivi coinvolgono anche il Milan

Lukaku è pronto a tornare a Milano e mettersi a disposizione di Inzaghi: il belga ha le idee chiare con 5 obiettivi per la prossima stagione

Milano è pronta a riabbracciare il proprio re. Romelu Lukaku – dopo l’Europeo con il Belgio e le meritate vacanze – è atteso in giornata nel capoluogo lombardo, e da domani sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Come scrive Il Corriere dello Sport il belga ha fissati cinque obiettivi per la prossima stagione.