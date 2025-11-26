Lukaku non ce la fa per la Roma: ecco quando lo aspetta il Napoli! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’attesa per il ritorno in campo di Romelu Lukaku è destinata a protrarsi ancora. Antonio Conte, l’energico e vincente allenatore, ha chiarito in modo netto che l’attaccante belganon è assolutamente in condizione di giocare, nemmeno in vista del prossimo cruciale impegno di campionato contro la Roma.

“Non è assolutamente pronto,” ha spiegato Conte, sottolineando che il centravanti deve ancora completare il suo percorso di lavoro individuale per ritrovare la forma ottimale. La notizia, riportata dall’ANSA (fonte citata), spegne le speranze di rivedere il bomber in campo già per la sfida domenicale contro i Giallorossi.

Il Carisma del Leader: L’Importanza Oltre il Campo

Nonostante l’assenza forzata, Conte ha voluto enfatizzare il valore inestimabile della presenza di Lukaku all’interno del gruppo squadra, riconoscendolo come un “leader carismatico riconosciuto a livello internazionale”.

“Lui ha sempre dato tanto sia in campo sia a livello di spogliatoio,” ha aggiunto il tecnico. Dopo essere stato costretto a rimanere a lungo in Belgio per curare l’infortunio, il solo fatto di averlo “recuperato” nel centro sportivo tra i compagni è già considerato un passaggio importante per il morale e l’unità dello spogliatoio. Il suo ruolo di guida e la sua positività sono elementi che contribuiscono alla mentalità vincente del gruppo, anche quando non può dare il suo contributo in termini di gol.

Il Modello Milan: La Ricerca di Leader Carismatici

Il tema del leader carismatico è centrale anche nelle strategie del Milan. Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore dei Rossoneri, pone grande enfasi sulla personalità dei giocatori, sapendo che non basta il talento per vincere.

Parallelamente, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, è costantemente alla ricerca di figure forti in sede di calciomercato, atleti in grado di guidare lo spogliatoio e di trascinare i compagni nei momenti di difficoltà, proprio come fa Lukaku anche da infortunato. La sinergia tra la qualità tecnica e il carisma è vista da Allegri e Tare come il segreto per la vittoria finale in Serie A. La situazione di Lukaku ribadisce quanto sia vitale avere leader sani e presenti, anche a livello puramente motivazionale, per affrontare una stagione lunga e complessa.