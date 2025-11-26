Connect with us

News

Lukaku non ce la fa per la Roma: ecco quando lo aspetta il Napoli! Le ultime

News

Allegri Milan, il vantaggio di non avere l'Europa: ecco la fortuna rossonera

News

Mercato Milan, Mateta già a gennaio in rossonero? Le ultime

Calciomercato News

Mercato Milan, Bernardo Silva verso l'addio al City! Un'occasione per l'estate

News

Arbitro Milan Lazio: designato il fischietto del match

News

Lukaku non ce la fa per la Roma: ecco quando lo aspetta il Napoli! Le ultime

Milan news 24

Published

33 secondi ago

on

By

Lukaku

Lukaku non ce la fa per la Roma: ecco quando lo aspetta il Napoli! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’attesa per il ritorno in campo di Romelu Lukaku è destinata a protrarsi ancora. Antonio Conte, l’energico e vincente allenatore, ha chiarito in modo netto che l’attaccante belganon è assolutamente in condizione di giocare, nemmeno in vista del prossimo cruciale impegno di campionato contro la Roma.

“Non è assolutamente pronto,” ha spiegato Conte, sottolineando che il centravanti deve ancora completare il suo percorso di lavoro individuale per ritrovare la forma ottimale. La notizia, riportata dall’ANSA (fonte citata), spegne le speranze di rivedere il bomber in campo già per la sfida domenicale contro i Giallorossi.

Il Carisma del Leader: L’Importanza Oltre il Campo

Nonostante l’assenza forzata, Conte ha voluto enfatizzare il valore inestimabile della presenza di Lukaku all’interno del gruppo squadra, riconoscendolo come un “leader carismatico riconosciuto a livello internazionale”.

“Lui ha sempre dato tanto sia in campo sia a livello di spogliatoio,” ha aggiunto il tecnico. Dopo essere stato costretto a rimanere a lungo in Belgio per curare l’infortunio, il solo fatto di averlo “recuperato” nel centro sportivo tra i compagni è già considerato un passaggio importante per il morale e l’unità dello spogliatoio. Il suo ruolo di guida e la sua positività sono elementi che contribuiscono alla mentalità vincente del gruppo, anche quando non può dare il suo contributo in termini di gol.

Il Modello Milan: La Ricerca di Leader Carismatici

Il tema del leader carismatico è centrale anche nelle strategie del MilanMassimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore dei Rossoneri, pone grande enfasi sulla personalità dei giocatori, sapendo che non basta il talento per vincere.

Parallelamente, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo, è costantemente alla ricerca di figure forti in sede di calciomercato, atleti in grado di guidare lo spogliatoio e di trascinare i compagni nei momenti di difficoltà, proprio come fa Lukaku anche da infortunato. La sinergia tra la qualità tecnica e il carisma è vista da Allegri e Tare come il segreto per la vittoria finale in Serie A. La situazione di Lukaku ribadisce quanto sia vitale avere leader sani e presenti, anche a livello puramente motivazionale, per affrontare una stagione lunga e complessa.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.