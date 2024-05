Lukaku Milan, il belga torna di moda? Il Chelsea avvisa i rossoneri: serve QUESTA cifra per portarlo a Milano

Lukaku-Milan, il centravanti belga tornerà al Chelsea al termine della stagione: servono 40 milioni per portarlo a Milano

Come riportato da Nicolò Schira, il calciomercato Milan potrebbe tornare con forza su Romelu Lukaku, centravanti della Roma che al termine dell’anno di prestito tornerà al Chelsea, squadra con cui ha ancora due anni di contratto.

Lukaku non rientra nei piani dei Blues e gradirebbe la permanenza in Italia: il Chelsea per venderlo chiede 40 milioni di euro, una cifra comunque alla portata del Diavolo. Furlani e Ibrahimovic riflettono sul da farsi.