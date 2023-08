Lukaku Milan è una pista davvero possibile per rinforzare l’attacco di Pioli? Cosa filtra dalla società rossonera

Nelle ultime settimane è stato accostato più volte il nome di Romelu Lukaku al Milan, soprattutto nel caso in cui si fosse liberata qualche casella in attacco.

Tuttavia come riportato da Tuttosport l’attaccante classe 2002 potrebbe rimanere perché sul mercato i rossoneri ritengono che non vi siano profili migliori ed elementi come il belga non vengono presi in considerazione per motivi economici e ambientali.