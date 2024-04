Lukaku Milan: le condizioni per la permanenza alla Roma, l’attaccante ha fatto questa richiesta

Lukaku, quale futuro dell’ex Inter? Il belga, accostato anche al mercato Milan, ha fatto questa richiesta alla Roma per restare

Il futuro di Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, resta ancora tutto da scrivere. Trasferitosi in estate in prestito alla Roma dopo la rottura con l’Inter, il cartellino dell’attaccante è ancora di proprietà del Chelsea.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il belga è alla ricerca di stabilità ed avrebbe fatto sapere alla Roma di essere disposto a restare l’anno prossimo, tagliandosi l’ingaggio per rientrare nei parametri del club. I giallorossi spingeranno per ottenere un altro prestito dai Blues, magari con obbligo di riscatto in caso di Champions League. I londinesi però non sarebbero d’accordo, e vogliono una cessione a titolo definitivo per una cifra non inferiore ai 43 milioni di euro (che eviterebbe loro di registrare una minusvalenza).