Suarez celebra Griezmann: «Il gol contro il Milan gli ha fatto bene»

Luis Suarez ha rilasciato una lunga intervista a Sport, alla vigilia del big match di Liga contro il Barcellona. Ecco alcune sue dichiarazioni.

KOEMAN – «Mister Koeman mi mandava ad allenarmi nei campi secondari, come se avessi 15 anni. Mi ha fatto male, mi ha dato fastidio e ricordo che tornavo a casa piangendo per il suo disprezzo. Eppure io non gli ho mai mancato di rispetto, mi allenavo seriamente perché sono un professionista. E il presidente Bartomeu al contempo filtrava alla stampa che io ero tossico per lo spogliatoio… Il trattamento del Barcellona mi ha fatto soffrire tanto».

GRIEZMANN – «Il ritorno di Griezmann non mi ha sorpreso. Già 3-4 giorni prima del suo acquisto, avevo detto a De Paul e Correa che sarebbe tornato Antoine. La mia era solo un’intuizione, non sapevo niente di concreto. Griezmann è veramente felice, il gol contro il Milan lo ha liberato. Ha grande qualità e tutti gli vogliamo bene nello spogliatoio».