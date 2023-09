Garlando sicuro: «Per tenere il passo dell’Inter al Milan serve questo»

Luigi Garlando, noto giornalista, ha commentato la vittoria del Milan a Cagliari: Pioli ha bisogno del turnover

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha dichiarato:

«Se Pioli vuole far guerra alla corazzata Inter, dalle risorse infinite, deve necessariamente allungare il suo Milan, conoscere e far crescere gli ultimi arrivati. I titolari non bastano. Pioli ha rischiato e ha avuto ragione. Ha trovato i gol nuovi di Okafor e Loftus-Cheek, ha messo in tasca la buona prova di Adli, ha ritrovato lo smalto di Pulisic, ha visto crescere Musah e Chukwueze. Il bello è che con l’altro Milan ha raggiunto il tetto della classifica».