Wieffer Milan possibile ma soltanto in questo caso: l’INCASTRO che può portarlo a Milano

Wieffer Milan possibile ma soltanto in questo caso: l’INCASTRO che può portare l’olandese nella Milano rossonera

In queste settimane il Milan è molto attivo sul mercato alla ricerca di quei rinforzi che possano alzare ulteriormente il tasso tecnico della nuova squadra di Fonseca. Tra gli obiettivi c’è anche l’acquisto di un nuovo centrocampista.

Tra gli obiettivi della dirigenza c’è anche Wieffer: il centrocampista del Feyenoord però, almeno per il momento, è visto come alternativa a Fofana, primissimo obiettivo per rinforzare la mediana. Lo riporta TMW.