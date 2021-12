Lucca Milan, la previsione: «Sta bruciando le tappe, sarà protagonista»

L’ex Ds dell’Udinese Manuel Gerolin ha parlato del futuro di Lorenzo Lucca, attaccante che interessa al Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW, Manuel Gerolin, ex ds dell’Udinese, ha parlato anche di Lucca, attaccate del Pisa nel mirino del Milan.

LUCCA – «Lorenzo Lucca ha fatto gol in C e sta facendo gol in B. Sta bruciando le tappe, sarà protagonista. Oggi ha tutto per avere gli occhi addosso. Il Pisa comunque ha costruito una buonissima squadra e scelto bene dopo annate un po’ così. Può sicuramente giocarsela Parma e Monza? Hanno un potenziale enorme. Dovrebbero mirare ai primi posti».