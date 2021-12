Calciomercato Milan, Lucca e Beto idee forti per l’attacco: le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri stanno pensando di rinforzare anche l’attacco a gennaio: Lucca e Beto i nomi in pole

La dirigenza del Milan ha individuato come operazione prioritaria da portare a termine nel prossimo mercato di gennaio quella relativa all’acquisto di un difensore centrale per sopperire all’infortunio di Simon Kjaer.

Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, non sono escluse sorprese in attacco, specie se dovesse partire Pellegri con sei mesi d’anticipo. I nomi in pole in questo caso sarebbero quelli di Lucca e Beto, anche se per entrambi è più probabile un arrivo a giugno. Le vie del mercato però sono infinite e nessuna porta può essere chiusa definitivamente.