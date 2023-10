Lucas Hernandez esalta Maignan: «Non c’è nessuno migliore di lui». Le parole del difensore francese sul portiere rossonero

Lucas Hernandez ha esaltato Mike Maignan ai microfoni di TF1. Ecco le parole del difensore francese sul portiere del Milan:

«Per me, oggi, non c’è nessuno migliore di lui. È in un momento incredibile, gioca ad un livello super. Per me è il numero 1 al mondo e abbiamo la fortuna di averlo nel club… ehm nella Nazionale. Lo affronteremo come club, ma è davvero un grande portiere. E questa serenità che dimostra e questa sicurezza che fa vedere in ogni partita sono incredibili… speriamo che continui così, perché è il primo al mondo»