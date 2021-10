Marelli duro: «Brych è un arbitro veramente modesto»

Luca Marelli ha commentato duramente l’operato dell’arbitro Brych definendolo un pessimo direttore di gara

Luca Marelli, ex arbitro e oggi opinionista di DAZN, dal proprio canale Youtube ha duramente attaccato l’arbitro Brych dopo la gara di ieri tra Porto e Milan in Champions League:

«Quello su Bennacer in occasione del gol del Porto era un fallo che andava fischiato in campo, non è un episodio da Var. Il giocatore del Milan guarda solo il pallone mentre il suo avversario non ha fatto così. Non parliamo di un contrasto spalla a spalla, ma di un contrasto spalla contro schiena. Brych si trovava nella condizione perfetta per capire cosa fosse successo. L’ho sempre ritenuto un arbitro piuttosto modesto e ieri sera ha confermato quello che ho sempre sostenuto. Ha fatto confusione da una parte e dall’altra».