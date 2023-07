Marchetti: «Da Pulisic a Reijnders, ecco gli obiettivi del Milan»

Luca Marchetti ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato del Milan: le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport

A Sky Luca Marchetti ha parlato così del calciomercato Milan:

Il Milan ha presentato un’offerta al Chelsea di 22 milioni di euro bonus compresi per Pulisic. Aspetta una risposta positiva da parte del club. Il Milan sta cercando di consegnare a Pioli una squadra più forte e più completa: con Pulisic che potrebbe andare a prendere il posto di Brahim Diaz, con Chukwueze a destra nonostante le parole del presidente del Villarreal che potrebbero aver affievolito le intenzioni del Milan di prendere il giocatore a costo contenuto rispetto ai 40 milioni della clausola rescissoria, con il nuovo 9 per il quale è stata fatta un’offerta a Morata e una proposta di scambio – al momento non decollata – al West Ham tra Origi e Scamacca, con due colpi a centrocampo – e l’uno non esclude l’altro – come Reijnders e Musah del Valencia