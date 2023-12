Luca Calamai, noto giornalista, ha duramente criticato l’atteggiamento di José Mourinho nei confronti dell’arbitro Marcenaro

Intervenuto a TMW Radio, Luca Calamai ha parlato così di Mourinho nei confronti dell’arbitro Marcenaro:

«E poi però non capisco il resto, quello che fa un attacco incomprensibile e sbagliato contro un arbitro prima della partit. E’ roba che non appartiene a un certo livello di personaggi del calcio. Non mi piace nemmeno l’attacco a Berardi, che può anche aver sbagliato qualche atteggiamento ma non ha senso attaccarlo così. Il calcio italiano ha mille problemi, ma non ha bisogno di queste cose. Ci riporta troppo più in basso. Sarà il gladiatore dei tifosi della Roma, ma un allenatore di questo livello, che ha vinto tutto, mi sembra prigioniero di un’etichetta. Per questo prende 3. Lui vuole andare via, ma se è questo vada pure via. Così si va allo scontro ideologico, non lo accetto».