Lotta scudetto Serie A 2024-25, Oliveira SICURO: «Queste sono le squadre da battere, il Milan..»

Luis Oliveira, ex attaccante del Cagliari, ha parlato a CagliariNews24 della lotta scudetto per la Serie A 2024-25



LE PAROLE – «Ci sono squadre competitive che cercheranno di vincere il campionato, saranno sempre le stesse. C’è l’Inter, perché è una squadra che quando gioca fa vedere tante cose belle che altre società non riescono a mettere in mostra. Poi c’è la Juve con un nuovo allenatore: anche loro non possono sbagliare quest’anno. A Napoli è arrivato Antonio Conte che sta provando a costruire la squadra. Anche se non sarà facile, le squadra da battere sono Inter, Milan e Napoli, quelle che possono vincere il campionato. Quanto riguarda l’Europa c’è la Fiorentina, c’è l’Atalanta (che ormai è una big del campionato). La Lazio la vedo un po’ lontano. Ha cambiato allenatore, ma il calciomercato della Lazio non è così importante come quello degli altri».

