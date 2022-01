Insigne, prime parole da calciatore del Toronto: «Contento, arrivo a luglio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prime parole da calciatore del Toronto per Lorenzo Insigne che ha deciso di lasciare il Napoli dopo ben dieci stagioni

Dopo l’annuncio ufficiale del Toronto, sono arrivate anche le prime parole di Lorenzo Insigne come nuovo calciatore del club canadese; riportate dall’account Twitter della squadra di MLS.

LE PAROLE – «Ciao, sono Lorenzo Insigne, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto e sono molto contento per la nuova avventura, voglio ringraziare la società e ci vediamo a luglio. All for one».