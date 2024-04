Lopetegui Milan, tutto fatto col West Ham? Arriva la smentita: i DETTAGLI

Lopetegui Milan, tutto fatto col West Ham? Arriva la smentita: tutti i DETTAGLI sul prossimo allenatore rossonero

Ore caldissime per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Lopetegui che, però, sembrava destinato a firmare un accordo con il West Ham per un contratto triennale. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, ad oggi non risulta un accordo tra il tecnico ex Real Madrid e il club di Premier League. Lo spagnolo, quindi, rimane ancora un obiettivo per i rossoneri.

PAROLE – «Gli offrono un ingaggio molto elevato, più di quanto eventualmente percepirebbe al Milan, ma non sono in chiusura. Lopetegui sta temporeggiando in attesa di novità nei prossimi giorni»