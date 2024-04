Lopetegui Milan, la società si muove per il dopo Pioli! Ci sono già stati due incontri: ULTIME

Lopetegui Milan, la società si muove per il dopo Pioli! Ci sono già stati due incontri con l’allenatore spagnolo: ULTIME

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Julen Lopetegui sarebbe il nome in pole position per sostituire Stefano Pioli.

Da febbraio ad oggi ci sono già stati due incontri tra il club rossonero e il tecnico spagnolo. In caso di cambio in panchina (Pioli può risalire subito in caso di vittoria e passaggio del turno giovedì all’Olimpico) Lopetegui è il preferito.