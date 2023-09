Lombardo: «Leao? Non sarà mai Mbappé, quando non è in giornata…»

Il giornalista Marco Lombardo ha voluto dire la sua su Rafael Leao e le critiche ricevute dal portoghese dopo Milan-Newcastle

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso di Aspettando il Weekend, Marco Lombardo interviene su alcuni temi del Milan, tra cui le critiche ricevute da Rafael Leao dopo la sua prestazione opaca contro il Newcastle.

LE PAROLE – «Leao, quando non è in giornata, ha quel modo di correre che fa capire che non ha voglia. Paga questa continuità che gli manca ad un grandissimo livello. Non potrà mai essere Mbappé, ma può essere un giocatore decisivo. Ormai il giornalismo si è ridotto ad inseguire i social, quando dovrebbe analizzare le cose in maniera un po’ più distaccata. Non si può pretendere che una squadra giochi sessanta partite in maniera brillante. Questo vale anche per l’Inter, che ha giocato male a San Sebastian, ma ci sta dopo aver giocato benissimo le prime quattro partite ed il derby. Bisogna analizzare tutto con più tranquillità».