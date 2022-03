Lokomotiv Mosca, Gisdol: «Mi rifiuto di lavorare in Russia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Markus Gisdol, ex allenatore della Lokomotiv Mosca, ha spiegato i motivi che lo hanno convinto a dimettersi: le sue parole

Markus Gisdol, in mattinata, ha deciso di lasciare la panchina della Lokomotiv Mosca. Ai microfoni della BILD ha poi spiegato il perchè di questa sua scelta.

DICHIARAZIONI – «Per me l’allenatore è il miglior lavoro del mondo. Ma non posso soddisfare la mia vocazione in un paese il cui leader è responsabile di una guerra di conquista nel centro dell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, quindi ho subito rassegnato le dimissioni dalla carica di allenatore della Lokomotiv Mosca. Non posso essere a Mosca, allenare giocatori, fingere professionalità, quando vengono dati ordini a pochi chilometri di distanza che portano grandi sofferenze a un’intera nazione. Questa è una mia decisione personale e ne sono assolutamente convinto».