Calciomercato
Loftus-Cheek al bivio: tra cessione e rinnovo, ecco perchè al Milan conviene tenerselo stretto
Loftus-Cheek si trova al bivio della propria carriera: da un lato il possibile rinnovo con il Milan, dall’altro le sirene di Aston Villa e Lazio
Il futuro di Ruben Loftus-Cheek è diventato uno dei temi più caldi del mercato invernale rossonero. Se un anno fa Massimiliano Allegri gli chiedeva, insieme a Fofana, una quota di 15 gol stagionali, oggi la realtà racconta una storia diversa: l’inglese è fermo a una sola rete (segnata alla 2ª giornata contro il Lecce) e ha perso la titolarità fissa dopo l’arrivo di Rabiot.
Secondo quanto analizzato da Calciomercato.com, il Milan si trova davanti a un incrocio strategico che mescola campo, bilancio e agevolazioni fiscali.
Loftus-Cheek, il mercato chiama: Aston Villa e Lazio
Nonostante il rendimento altalenante, il “Gigante” inglese mantiene un grande appeal, soprattutto in patria:
- L’emergenza Aston Villa: I Villans hanno sondato il terreno dopo il grave infortunio di Boubacar Kamara (rottura del crociato nel 3° turno di FA Cup contro il Tottenham). Loftus-Cheek è il profilo ideale per Emery per sostituire il francese fino a fine stagione.
- La suggestione Sarri: Anche la Lazio resta sullo sfondo. Maurizio Sarri, che lo ha valorizzato al Chelsea, lo riabbraccerebbe volentieri, ma l’ingaggio da 4 milioni netti rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per i parametri biancocelesti.
I numeri dell’affare e l’assist del Decreto Crescita
Il Milan non ha necessità di vendere, ma davanti a un’offerta congrua potrebbe vacillare:
- Prezzo e Minusvalenza: Acquistato per 21,5 milioni nel 2023, Loftus-Cheek pesa a bilancio per circa 8,5 milioni. Per realizzare una plusvalenza, il Milan chiede almeno 15 milioni di euro.
- Il vantaggio fiscale: Ruben è uno degli ultimi a beneficiare del Decreto Crescita (costo lordo di 5,24 milioni contro i 7,4 di un parigrado senza sconti).
- L’ipotesi rinnovo: Grazie alle clausole sulla proprietà di immobili, il Milan potrebbe estendere il contratto di Loftus-Cheek mantenendo i benefici fiscali per altri 5 anni. Questo “paracadute” rende l’inglese un asset ancora prezioso, permettendo al club di non svenderlo e ad Allegri di tenersi stretto un jolly capace di coprire più ruoli (mezzala o seconda punta).