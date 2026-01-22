Loftus-Cheek al bivio: tra cessione e rinnovo, ecco perchè al Milan conviene tenerselo stretto

Loftus-Cheek si trova al bivio della propria carriera: da un lato il possibile rinnovo con il Milan, dall’altro le sirene di Aston Villa e Lazio

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek è diventato uno dei temi più caldi del mercato invernale rossonero. Se un anno fa Massimiliano Allegri gli chiedeva, insieme a Fofana, una quota di 15 gol stagionali, oggi la realtà racconta una storia diversa: l’inglese è fermo a una sola rete (segnata alla 2ª giornata contro il Lecce) e ha perso la titolarità fissa dopo l’arrivo di Rabiot.

Secondo quanto analizzato da Calciomercato.com, il Milan si trova davanti a un incrocio strategico che mescola campo, bilancio e agevolazioni fiscali.

Loftus-Cheek, il mercato chiama: Aston Villa e Lazio

Nonostante il rendimento altalenante, il “Gigante” inglese mantiene un grande appeal, soprattutto in patria:

L’emergenza Aston Villa: I Villans hanno sondato il terreno dopo il grave infortunio di Boubacar Kamara (rottura del crociato nel 3° turno di FA Cup contro il Tottenham). Loftus-Cheek è il profilo ideale per Emery per sostituire il francese fino a fine stagione.

I Villans hanno sondato il terreno dopo il grave infortunio di (rottura del crociato nel 3° turno di FA Cup contro il Tottenham). Loftus-Cheek è il profilo ideale per Emery per sostituire il francese fino a fine stagione. La suggestione Sarri: Anche la Lazio resta sullo sfondo. Maurizio Sarri, che lo ha valorizzato al Chelsea, lo riabbraccerebbe volentieri, ma l’ingaggio da 4 milioni netti rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per i parametri biancocelesti.

I numeri dell’affare e l’assist del Decreto Crescita

Il Milan non ha necessità di vendere, ma davanti a un’offerta congrua potrebbe vacillare: