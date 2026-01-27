Loftus Cheek vicino al rinnovo, altro segnale in favore del Milan: l’ultima notizia sembra un indizio

Loftus Cheek vicino al rinnovo con il Milan, arriva un altro indizio direttamente dal mercato dell’Aston Villa

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek sembra tingersi sempre più di rossonero. Se nelle scorse settimane le sirene della Premier League avevano fatto tremare i tifosi del Diavolo, le ultime notizie di mercato suggeriscono una netta inversione di tendenza. Il centrocampista inglese, pilastro del centrocampo di Massimiliano Allegri — tecnico che ha fatto della fisicità e dell’equilibrio i cardini del suo nuovo corso a Milano — è ora vicinissimo a prolungare il suo legame con il club di Via Aldo Rossi.

L’effetto domino: Douglas Luiz torna all’Aston Villa

A confermare indirettamente la permanenza del numero 8 a Milanello è una mossa strategica dell’Aston Villa. Il club di Birmingham, guidato dall’esperto Unai Emery, era considerato il principale pretendente per Loftus-Cheek, individuato come il sostituto ideale dell’infortunato Boubacar Kamara. Tuttavia, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, i Villans avrebbero praticamente chiuso per il ritorno di Douglas Luiz.

Il brasiliano, centrocampista dai piedi raffinati e vecchia conoscenza del club inglese (attualmente in prestito al Nottingham Forest dalla Juventus), rappresentava l’alternativa principale all’inglese del Milan. Con il ritorno di Luiz al Villa Park ormai in dirittura d’arrivo, lo spazio per un assalto a Loftus-Cheek si è drasticamente ridotto, liberando di fatto il giocatore da possibili distrazioni di mercato.

Blindare il “tuttocampista” rossonero

Per i milanisti, il rinnovo di Loftus-Cheek rappresenta una notizia fondamentale. Arrivato dal Chelsea per portare muscoli e inserimenti, il classe ’96 si è rivelato un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico dei rossoneri. La dirigenza, conscia dell’interesse britannico, ha accelerato i contatti con gli agenti del calciatore per blindarlo con un nuovo contratto, riconoscendogli un ruolo centrale nel progetto tecnico presente e futuro.

Strategia vincente per il Diavolo

La permanenza del “tuttocampista” britannico permette ad Allegri di mantenere intatta l’ossatura della mediana senza dover intervenire d’urgenza sul mercato di riparazione. In un gennaio ricco di impegni, la stabilità della rosa è la chiave per puntare ai vertici della Serie A. Il Milan si prepara dunque a blindare uno dei suoi pezzi pregiati, chiudendo le porte alle pretendenti d’oltremanica e guardando con fiducia al resto della stagione.