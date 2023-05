Loftus-Cheek priorità assoluta del Milan: nuovi contatti nelle ultime ore tra le parti per il centrocampista

Il Milan non molla la presa per Ruben Loftus-Cheek, anzi, se possibile alza ancora di più il pressing. Come riportato da Sky Sports UK, infatti, nelle ultime ore i rossoneri avrebbero effettuato nuovi sondaggi per il giocatore.

Il centrocampista, in scadenza con il Chelsea tra 12 mesi, è considerato una priorità assoluta dalla dirigenza per rinforzare la mediana della prossima stagione.