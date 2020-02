Locatelli: «Milan? La società non credeva in me e me l’ha fatto capire»

Locatelli parla del suo passato al Milan e i motivi che l’hanno spinto a lasciare la maglietta rossonera per andare poi al Sassuolo

Ecco le parole dell’ex Milan Locatelli a Dazn sul suo passato in rossonero e la decisione di lasciare il club in cui è cresciuto.

«Avevo bisogno di cambiare aria, di staccare; la società non credeva in me, me l’ha fatto capire. I primi mesi in Emilia sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata: davo tutto per scontato, non mi allenavo sempre al massimo. Poi mi è scattato qualcosa mentalmente e ora cerco di non sbagliare più, soprattutto sul piano dell’atteggiamento durante la settimana e in partita»