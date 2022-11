Lloris: «Mondiale? Dispiaciuti per Maignan ma felici per Mandanda»

Lloris intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia ha detto la sua sul Mondiale e l’assenza di Maignan

MONDIALE – «Non possiamo non pensarci. Se succede tre volte significa che ci deve essere un motivo. L’allenatore e il suo staff hanno preparato la squadra migliore possibile, anche se ci sono degli infortunati. Il gruppo presente avrà la responsabilità di rappresentare al meglio il calcio francese. Essere campioni in carica significa essere una squadra da battere e lo abbiamo visto negli ultimi anni, riteniamo che gli avversari siano ancora più motivati all’idea di affrontarci. Nelle prime partite c’è anche il pericolo della freschezza e gli incidenti possono capitare. L’obiettivo è comunque prepararsi bene»

MAIGNAN – «Non sarà con noi anche se ha fatto di tutto per esserci. Siamo delusi per lui, ma siamo felici di rivedere Steve (Manda. Ci seguiamo da molti anni, è bello vederlo sempre con il sorriso ed è ancora competitivo. Sta facendo grandi cose con lo Stade Rennais. Steve ha legittimità anche all’interno del gruppo, viene ascoltato, occupa spazio ed è sempre stato lì nei momenti un po’ più complicati, è un combattente e ci serviranno tutte le nostre forze per le prossime scadenze»