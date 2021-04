Liverpool, Klopp sicuro: «Ecco come andrà stasera col Real Madrid»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato prima del match di Champions League contro il Real Madrid

«Stasera faremo la rimonta. Quando sei sotto 3-1 non avere il pubblico è un problema in più, dovremo creare un’atmosfera speciale noi sul campo. Abbiamo fatto qualche aggiustamento tattico, vedremo se porterà i frutti ma non ne sono sicuro perché Kroos fa un po’ quel che vuole con la palla. Ma non è solo lui il problema, ci sono anche Modric e Casemiro. Dovremo chiudere gli spazi e muoverci bene in campo causandogli più problemi rispetto all’andata. Questo resta Anfield anche senza i tifosi e noi dovremo farglielo capire».