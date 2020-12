Liverani: «Siamo rammaricati per aver subito il pareggio nel finale»

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky del match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky del match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni.

Liverani: «Stasera siamo partiti bene trovando il vantaggio. Poi il Milan ha spinto tanto meritando anche il pareggio. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna devo essere onesto. Dopo l’1-2 non abbiamo rischiato molto. C’è rammarico per aver subito il pareggio nel finale dopo aver difeso bene. Lavoriamo per far crescere i nuovi insieme ai giocatori più esperti. Pensavo di creare dei problemi al Milan sulla loro zona destra, ed è stato così. Dobbiamo trovare soluzioni diverse per fare meglio. Andiamo avanti a lavorare per cercare di mantenere la categoria con serenità».