Linea verde Milan: si riparte da oggi con Kalulu, poi tutti gli altri

Ralf Rangnick non è ancora stato ufficializzato, ma il Milan si sta muovendo in una precisa direzione. Profili giovani a basso costo, acquisti d’anticipo, niente top player o giocatori con ingaggi alti. Insomma, la linea verde (tanto annunciata ma poi nella pratica mai attuata concretamente, si pensi a Kjaer, Rebic, Ibra, Begovic come ultimi acquisti) sembra decollare a Casa Milan. Kalulu, ultimo arrivo a Milano, sembra confermare proprio questa direzione. Per il resto è lecito aspettarsi un centrocampista alla Szoboszlai e un attaccante di prospettiva per dare nuova linfa alla rosa.