L’inchiesta Prima si allarga: altri club coinvolti oltre la Juventus

Si allarga l’inchiesta Prima: nel mirino degli inquirenti potrebbero finire altre squadre oltre la Juventus. I dettagli

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inchiesta Prisma potrebbe presto coinvolgere altri cinque club di Serie A, oltre alla Juve: Atalanta, Sassuolo, Udinese, Empoli e Sampdoria.

I magistrati che si occupano del caso utilizzeranno il mese di dicembre per rivedere tutti gli atti del caso che sta interessando la Juventus, per capire quali e quanti possano essere di interesse per le altre Procure, per poi eventualmente trasmetterli. Quelle società, continua il quotidiano, avrebbero infatti avuto rapporti molto opachi con i bianconeri. La vicenda si aggrava sempre di più.