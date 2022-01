Licari: «Adesso sorgono dubbi su Brahim Diaz»

Nel suo editoriale per Gazzetta, il giornalista Fabio Licari ha fatto una panoramica della situazione in casa Milan

«Quindi per Milan, Napoli, Atalanta, Juve e Roma sarà più dura recuperare, perché hanno tutte l’urgenza di inserire pedine fondamentali nel telaio base, ma scarsa disponibilità per investimenti da grande salto. Pioli, per esempio, ha pagato caro il ko di Kjaer in difesa, il rendimento altalenante di Kessie, gli infortuni di Ibra, Rebic e Leao. E non è finita, con la Coppa d’Africa che incombe. Servirebbero almeno due colpi: uno alla Tomori (Botman?) e un mediano a tutto campo da affiancare a Tonali (Adli?). Senza nascondersi che l’ultimo Diaz insinua perplessità sulla maglia del trequartista dopo il pesante addio di Calhanoglu».