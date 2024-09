Liberali Milan, il RACCONTO di Viscidi è da brividi: «Tutti in piedi per APPLAUDIRLO, per me potrà…». Le parole

Liberali, talento cristallino di proprietà del Milan, ha letteralmente conquistato tutti. In attesa di vederlo con più frequenza in prima squadra Maurizio Viscidi, responsabile delle giovanili azzurre, ha usato parole al miele per lui.

LIBERALI MILAN, IL RACCONTO – «Ricordo il suo primo anno, con l’Under 15. Al torneo di Gradisca, quando è uscito, la tribuna si è alzata in piedi ad applaudire: la gente ama i giocatori tecnici e lui li aveva fatti divertire. Per me potrà giocare ad alto livello in un calcio tecnico, di dominio, offensivo».