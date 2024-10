Liberali Milan, le parole di mister Fonseca in vista del match contro l’Udinese. L’estratto della conferenza dove elogia il giovane

Paulo Fonseca, oggi pomeriggio, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della sfida del suo Milan contro l’Udinese. Di seguito un piccolo estratto dove elogia un giovane molto promettente: Mattia Liberali.

LIBERALI MILAN – «Io credo molto nei giovani che abbiamo qui, diversi giovani hanno molta qualità. Penso che il Milan abbia preparato bene con Milan Futuro uno spazio importante per loro. Qui in Italia è più difficile per i giovani. Liberali se continua ad essere umile sarà un grande giocatore in futuro. Quando non lo so ma di questo sono certo. Deve fare il suo processo di crescita e aspettare il momento giusto e la partita giusta. Domani è convocato».