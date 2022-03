L’ex Milan: «Il calcio italiano riparta dal campionato Primavera»

L’ex Milan Billy Costacurta, intervistato su La Repubblica, ha parlato dei problemi del calcio italiano, dopo l’eliminazione della Nazionale

«In panchina non vedo alternative credibili. Bisogna convincere Roberto come hanno fatto con Mattarella. Da dove si ricomincia? Dal campionato Primavera. Ne avete visto qualche partita, di recente? Io sì. E ho scoperto che i giovani non corrono più, non crossano e non dribblano. Nessuno glielo insegna. Invece di occupare l’area avversaria, girano a largo».