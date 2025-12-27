Lewandowski rompe il silenzio sul futuro: tra Barcellona, ambizioni e mercato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Robert Lewandowski, il formidabile centravanti polacco vincitore di due premi FIFA The Best e colonna portante dell’attacco blaugrana, resta uno dei temi più caldi del calcio europeo. In una recente e approfondita intervista rilasciata al giornalista Bogdan Rymanowski, e ripresa con forza dai principali media spagnoli, l’ex stella del Bayern Monaco ha fatto chiarezza sulla sua situazione contrattuale e sulle sue prospettive di carriera.

Le parole del bomber sul piano tecnico di Flick

Nonostante le voci di mercato che spesso lo accostano a nuove avventure, Lewandowski ha mostrato una calma olimpica: “C’è ancora tempo per prendere le decisioni giuste, non avverto alcuna pressione”. Il focus dell’attaccante sembra essere strettamente legato al progetto sportivo di Hans-Dieter Flick, il tecnico tedesco noto per il suo calcio offensivo e per aver già guidato Robert ai vertici del calcio mondiale durante l’epopea al Bayern.

Secondo il centravanti, ogni scelta futura dipenderà dal ruolo che Flick intenderà assegnargli e dai piani strategici del club catalano. Nonostante si trovi nella fase finale della sua gloriosa parabola sportiva, la fame di successi non è svanita: vincere la Liga, la Champions League e trascinare la sua Polonia ai prossimi Mondiali restano obiettivi prioritari.

L’ombra del mercato: il Milan di Allegri e Tare osserva?

Sebbene l’intervista sia focalizzata sul Barcellona, l’evoluzione della carriera di un top player simile non lascia indifferenti le grandi d’Europa, specialmente in Italia. Il Milan, che sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri — allenatore livornese celebre per la sua capacità di gestire campioni e dare solidità tattica alle proprie squadre — cerca profili di carisma internazionale, osserva sempre con attenzione i movimenti dei grandi numeri nove.

Il lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri apprezzato per la sua abilità nel fiutare occasioni di mercato e per la sua profonda conoscenza del calcio estero, è orientato proprio a monitorare profili che possano elevare il tasso tecnico del Diavolo. Sebbene l’ingaggio di Lewandowski sia proibitivo, la filosofia di Tare e il pragmatismo di Allegri impongono ai rossoneri di restare vigili su ogni scenario che riguardi l’élite del calcio mondiale.

La sfida più grande: mantenersi al top

In chiusura del suo intervento, Lewandowski ha lanciato un messaggio che suona come un mantra per ogni atleta: “Nel calcio la cosa più difficile non è arrivare al top, ma mantenersi sempre a certi livelli”. Una dichiarazione che sposa perfettamente la nuova mentalità che il club meneghino vuole instaurare per tornare a dominare in Italia e in Europa. Mentre il Milan prosegue il suo percorso di crescita, il destino di Robert continuerà a incrociarsi, almeno mediaticamente, con le ambizioni delle grandi potenze calcistiche.