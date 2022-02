Lewandowski: «Haaland? Ecco cosa penso di lui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante del Bayern Monaco Lewandowski ha parlato così di Erling Haaland, giovane stella in forza al Borussia Dortmund

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, nella sua intervista a Pilka Nozna ha avuto modo di parlare così anche di Erling Haaland.

DICHIARAZIONI – «È un calciatore diverso da me. Haaland è forte, rapido, fisico. Il fatto che abbia un grande potenziale non significa però che diventerà una stella per molti anni a venire. Non mi piace paragonare un calciatore di 33 anni con uno di 21. Haaland è un grande giocatore ed è un piacere vederlo giocare, ma ognuno ha il suo percorso di crescita» .