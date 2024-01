Lenglet Milan sì ma solo a queste due condizioni: cosa serve per la fumata bianca

Lenglet Milan si può fare ma soltanto se si verificano queste due condizioni: cosa serve per la fumata bianca

Il Milan non perde di vista il nome di Clement Lenglet come possibile rinforzo per la propria difesa. I rossoneri ci stanno provando in maniera concreta, sebbene l’operazione sia tutt’altro che semplice.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la situazione per il francese è complessa perché andrebbe interrotto il prestito con l’Aston Villa e successivamente il Barcellona dovrebbe contribuire ad una parte dell’ingaggio.