Lenglet Milan, ora si fa durissima: nuovo ostacolo nella corsa al difensore in forza all’Aston Villa. Ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare sui possibili movimenti in difesa. Tra gli obiettivi c’è anche Lenglet.

Tuttavia la corsa al difensore di proprietà del Barcellona ma in forza all’Aston Villa sembra farsi sempre più in salita. Il centrale francese, infatti, di recente ha iniziato a giocare con continuità in Premier League e per questo ora potrebbe essere meno propenso a cambiare club.