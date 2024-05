Lenglet Milan: il difensore torna al Barcellona, il PIANO del club per il futuro

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Lenglet. Il difensore tornerà al Barcellona, il piano del club per il futuro

Nonostante abbia collezionato 25 presenze, con un assist, nelle fila dell’Aston Villa per Clement Lenglet il futuro non sarà con il club inglese. Come riferito da Mundo Deportivo il club inglese, che aveva prelevato il difensore in prestito dal Barcellona, non sta pensando di prolungare la sua permanenza o di acquistare il suo cartellino. Il classe ’95, accostato anche al calciomercato Milan, è dunque destinato a tornare in Spagna.

L’idea del club spagnolo è quella di cercargli una nuova sistemazione a meno che il neo tecnico Hansi Flick non decida diversamente.