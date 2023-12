Lenglet Milan complicato, si fanno largo tre alternative: i nomi su cui sta lavorando la dirigenza in vista di gennaio

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Milan, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Lenglet è una pista ad oggi ancora troppo complicata.

Non avendo garanzie in tal senso, i rossoneri si muovono anche sulle alternative: da Gabbia che può tornare dal prestito al Villarreal a Mukiele del PSG, passando per Kehrer (proposto al Diavolo nelle ultime ore).