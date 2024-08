Lecco Milan Futuro, Lapo Nava PARA un rigore a Beghetto, ennesimo MIRACOLO del portiere – VIDEO

Lapo Nava è il grande protagonista di Lecco-Milan Futuro, partita che i rossoneri stanno vincendo nell’esordio in Coppa Italia di Serie C. Il giovane portiere rossonero, figlio d’arte, ha ipnotizzato Beghetto dal dischetto.

Lapo Nava saves a Penalty to keep Milan Futoro up 1-0 vs Leccopic.twitter.com/PSIlPV80p2

— ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) August 10, 2024