Lecce+Milan uguale Boateng: il Milan ricorda lo storico 3-4

Il Milan ha oggi ricordato l’ultimo memorabile match disputato allo stadio “via del Mare di Lecce” tra rossoneri e salentini. In quell’occasione la gara terminò 3-4 per i rossoneri che rimontarono grazie alla super-prestazione di Kevin Prince Boateng.

L’ultima volta a Lecce si è reso possibile l’impossibile: rimontare tre reti di svantaggio grazie a Mario Yepes e alla tripletta del centrocampista ghanese subentrato dalla panchina.

Last time at Lecce… making the impossible possible! ⚽⚽⚽⚽

BoaTREng e Yepes: impossibile dimenticare l’incredibile rimonta di Lecce: 3-0 ➡ 3-4

#SempreMilan pic.twitter.com/mvgObRLUi8

— AC Milan (@acmilan) June 22, 2020