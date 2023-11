Lecce Milan, possibile sorpresa dal primo minuto: Pioli ci pensa seriamente

Lecce Milan, possibile sorpresa dal primo minuto per la sfida di domani pomeriggio: Pioli ci pensa seriamente

A causa dell’assenza di Pulisic (non convocato per Lecce a causa dell’affaticamento muscolare accusato contro il Psg), Pioli è costretto a rivedere le sue scelte per quanto riguarda il tridente d’attacco del Milan.

Come riportato da Sky Sport, sebbene Chukwueze non abbia i 90′ nelle gambe dovrebbe comunque partire dal 1′. Okafor, invece, siederà almeno inizialmente in panchina.