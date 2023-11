Lecce Milan, scatta l’ora di Chukwueze: non gioca dal 7 ottobre

Samuel Chukwueze tornerà tra i titolari in Lecce-Milan: il nigeriano, arrivato in estate, non gioca dal 7 ottobre contro il Genoa

Dato l’infortunio muscolare rimediato da Cristian Pulisic contro il PSG, per Lecce-Milan Stefano Pioli dovrebbe affidarsi a Samuel Chukwueze. Il nigeriano era rimasto ai box per parecchio tempo a causa di un problema al bicipite femorale riscontrato in nazionale.

Arrivato in estate dal Villareal, l’esterno d’attacco non ha finora inciso con la maglia rossonera. L’ultima sua presenza risale al 7 ottobre, nel match in campionato contro il Genoa: in quell’occasione partì dal primo minuto e venne sostituito al 45′ da Pulisic che realizzò sul finale il gol vittoria. Poi l’infortunio: adesso l’occasione per lui di mettersi in mostra.